مجلس الخدمة يستكمل معاملات المتعينين في دوائر الماء والمجاري

2021/10/13 | 09:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، استكمال معاملات المتعينين خلال عامي 2018 و 2019 في دوائر الماء والمجاري.وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس ارام صباح عثمان في تصريح لـجريدة “الصباح”، ان “اللجان المختصة في المجلس تتابع تدقيق الاوامر الادارية الخاصة بالمتعينين خلال عامي 2018 و 2019 الخاصة بدوائر المجاري والماء والمؤسسات …

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