2021/10/13 | 10:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحماية الاجتماعية تعلن قبول 1000 متقدم كعقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/13 | 10:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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