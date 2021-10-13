2021/10/13 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل أزمة تخلق فرصًا، وجائحة فيروس كورونا لا تختلف عن ذلك.في دبي، ومع بداية الجائحة، كانت أنيشا أوبروي تطلق شركتها للتجارة الإلكترونية، "Secret Skin" لكنها تقول إن ذلك كان بمثابة خطرًا محسوبًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف تعاملت هذه الشركة الناشئة في دبي مع خطوة إنطلاقها بداية جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف تعاملت هذه الشركة الناشئة في دبي مع خطوة إنطلاقها بداية جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).