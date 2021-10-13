الكاظمي يأمر مستشاريه بعدم التدخل في سجال نتائج الانتخابات

2021/10/13 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر حكومية عن إن المفوضية وافقت على إعادة فرز وعدّ أي محطة انتخابية تُقدم لها أدلة ترتقي لتكون شكاوى حمراء.وقالت أن الحكومة أبقت على حالة الإنذار الأمني في بغداد لأسباب متعلقة بردود الفعل تجاه نتائج الانتخابات، لافتة إلى … Readmore

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