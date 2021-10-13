ضابط أميركي قد يقر بالذنب بعدما انتقد الانسحاب من أفغانستان

2021/10/13 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحد محاميي ضابط مشاة البحرية الأميركية الذي انتقد كبار المسؤولين بسبب انسحابهم من أفغانستان في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وأثارت ضجة سياسية، الثلاثاء، إنه سيقر بالذنب في عدة تهم، ويسعى إلى تسريح يسمح له بالاحتفاظ ببعض المزايا العسكرية.

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