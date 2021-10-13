باستثناء كردستان…قبول 1000 متقدم بصفة باحث اجتماعي

2021/10/13 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة الحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، قبول ألف متقدم بصفة باحث بصيغة عقد في بغداد والمحافظات الأخرى.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد […]

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