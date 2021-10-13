جنايات ذي قار تصدر حكماً بالإعدام شنقاً لمدانين من ديالى

2021/10/13 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر قضائي في محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت لمدانين اثنين من أهالي محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث صحافي، إن “جنايات ذي […]

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