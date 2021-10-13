المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي

2021/10/13 | 10:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموع المحطات يبلغ 12228 محطة سيتم إعادة العد والفرز اليدوي لها.

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