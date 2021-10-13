2021/10/13 | 10:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أوصت لجنة خبراء أمريكية بضرورة ألا يبدأ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر ممن يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين، للوقاية من النوبة القلبية الأولى لأن مخاطر النزيف الداخلي تفوق فوائدها.قال فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة إنه يعتزم تحديث توصياته لعام 2016 في ظل وجود أدلة […]

ظهرت المقالة توصية بعدم استخدام كبار السن الأسبرين بسبب مخاطر كبيرة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توصية بعدم استخدام كبار السن الأسبرين بسبب مخاطر كبيرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توصية بعدم استخدام كبار السن الأسبرين بسبب مخاطر كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).