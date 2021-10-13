البيت الابيض يهنأ الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات: تمت في أجواء سلمية الى حد بعيد

2021/10/13 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد البيت الأبيض بإجراء الحكومة العراقية انتخابات وصفها بانها تمت في أجواء سلمية إلى حد بعيد.وهنأت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة، مضيفة أن واشنطن تأمل بأن يشكل أعضاء مجلس النواب … Readmore

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