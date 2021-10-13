2021/10/13 | 10:37 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 | 10:16 صباحاً

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بقوة 3.3 رختر..



هزة أرضية تضرب جنوب السليمانية

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، الاربعاء، وقوع هزة ارضية جنوبي السليمانية.

وقالت المديرية في بيان انه "في الساعة 4:29 من فجر اليوم وقعت هزة ارضية علی بعد 12 كيلومتر من قضاء خانقين جنوب السليمانية".

واضافت ان "قوة الهزة بلغت 3.3 درجة علی مقياس ريختر وبعمق 8 كيلومتر".

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