2021/10/13 | 10:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي بتحالف النهج الوطني: مقاضاة المتسبّبين بفوضى النتائج الانتخابية مطلب شعبي..سنلاحق المتورّطين

أكد القيادي في تحالف النهج الوطني مهند العتابي، اليوم الأربعاء، ان مقاضاة المتسبّبين بفوضى النتائج الانتخابية مطلب شعبي.

وقال العتابي في بيان صحفي انه "بات من الواضح جدا الفوضى التي احدثتها نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ والتي اربكت الشارع العراقي بشكل يُنبِئ بانفلات يأكل الاخضر واليابس، فقد اربكت نتائج الانتخابات المجتمع بالشكل الذي جعل من الفائز خاسر ومن الخاسر فائز بمرور ساعات عن اعلانها وصار فساد عملية احتساب الاصوات واضحا جليا".

وأضاف انه "لهذا نعتبر مقاضاة المتسبّبين بفوضى النتائج الانتخابية مطلبًا شعبيًّا نتبناه وسنلاحق المتورّطين به من الذين احدثوا فتنة مجتمعية خطيرة قد توصل البلاد لانهيار العملية السياسية في أي لحظة".

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