2021/10/13 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتداء ساستعير مقولة رولان بارت كيف نسل الخيط الاول، لاسيما اذا ما علمنا حجم الاشتباك الهائل والحاصل في أحقية تكليف الحزب الفائز الاول ( الكتلة الصدرية) من عدمه، اشتباك ينتقل بنا إلى فضاء ممتد له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الكتلة الصدرية وجدلية التكليف المركز الخبري الوطني.

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