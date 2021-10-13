الصدر يدعو جميع الاطراف والقوى السياسية الى ضبط النفس والتزام الطرق القانونية للاعتراض على الانتخابات

2021/10/13 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جميع الأطراف والأحزاب السياسية الى “ضبط النفس” والالتزام بالطرق القانونية فيما يتعلّق بالاعتراضات الانتخابية.وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر إنه “ليس من المهم من يكون الفائز بالانتخابات، بل المهم هو الشعب العراقي … Readmore

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