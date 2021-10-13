موقع بريطاني: القوى الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية كانت تتوقع خسارتها لكنها تعتزم التصعيد

2021/10/13 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قيادي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ان القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات يعتزمون التصعيد، ضد ما اعتبروه انقلاباً للصدر مدعوماً بمؤامرة بريطانية أميركية.

ونقل موقع Middle East Eye عن القيادي إنهم يعتزمون تصعيد الموقف حتى يفهم الصدر ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن ما حدث لن يمر دون عواقب، مشيراً الى ان اقتراحات بعض القادة السياسيين المضي بالإجراءات القانونية والعمل على تشكيل كتلة اكبر من سائرون، جوبهت برفض غاضب وحاد من كتائب حزب الله.



وكشف القيادي عن إنهم توقعوا خسارة مقاعد في الانتخابات، لكن الحجم كان أسوأ بكثير مما كان متوقعاً.

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