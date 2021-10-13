2021/10/13 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قيادي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ان القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات يعتزمون التصعيد، ضد ما اعتبروه انقلاباً للصدر مدعوماً بمؤامرة بريطانية أميركية.ونقل موقع Middle East Eye عن القيادي إنهم يعتزمون تصعيد الموقف حتى يفهم الصدر ورئيس … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع بريطاني: القوى الرافضة لنتائج الانتخابات كانت تتوقع خسارتها لكنها لم تتوقع حجم تلك الخسارة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع بريطاني: القوى الرافضة لنتائج الانتخابات كانت تتوقع خسارتها لكنها لم تتوقع حجم تلك الخسارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).