2021/10/13 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إنتخابات عام 2018 فاز مرشح مستقل لم ينفق درهم واحد على حملته الإنتخابية.محمد علي زيني كان مفاجأة 2018 التي شهدت أكبرعملية تزوير.صحيح أن الرجل إختفى نهائيا بعد أن قدر له أن يترأس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المليونير العضوي المركز الخبري الوطني.

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