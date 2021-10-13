طقس العراق.. اجواء غائمة كليا وامطار متوقعة في هذه المناطق

2021/10/13 | 10:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الأربعاء، الى ارتفاع بدرجات الحرارة، يليه انخفاض وصفه بالملحوظ، ويتجلى الشعور بالبرد خلال الليل.

وقال المتنبئ الجوي أحمد التميمي في تدوينة له تابعها NRT عربية، (13 تشرين الاول 2021)، إن "البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تسرب هواء بارد في طبقات الجو العليا مع امتداد سطحي رطب من شمال البحر الاحمر".

واضاف التميمي، أن "تأثيرها يتركز على المنطقتين الشمالية والغربية وبعض مدن الوسط والطقس في المناطق كافة، وسيكون بين المشمس والغائم جزئي يتحول تدريجيا في بعض الاماكن الى غائم كلي مع فرصة سانحة لتساقط زخات مطر وتشمل محافظات الموصل ودهوك واربيل كذلك تشمل مناطق من الرطبة وشمال غرب الانبار وصلاح الدين وشمال غرب كركوك (قد تتطور السحب في أماكن أخرى من الوسط) بينما تكتفي بقية مدن بأجواء غائمة جزئيا بسبب تواجد المرتفع الجوي".

ولفت إلى "ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة خصوصا جنوب ووسط البلاد، بينما تنتظر البلاد موجة انخفاض حراري تبدا من يوم الاحد المقبل وهو اول انخفاض ملحوظ منذ بداية فصل الخريف والاحساس ببرودة الطقس سيكون جليا خلال الليل".

أما عن درجات الحرارة العظمى، فرجح المتنبئ أن ترتفع قليلا عما كانت عليه يوم أمس ومن المتوقع أن تسجل :

دهوك 23

الموصل 27

اربيل 27

كركوك 32

السليمانية 26

صلاح الدين 33

ديالى 35

الانبار 34

بغداد 37

بابل 38

الديوانية 38

كربلاء 35

السماوة38

واسط 38

النجف 37

ذي قار 38

ميسان 39

البصرة 40

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