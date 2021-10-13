مرصع بخيوط الذهب..الفنانة الإماراتية أحلام تكشف سر فستانها بحفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

2021/10/13 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، عن تفاصيل إطلالتها المميزة خلال افتتاح إكسبو 2020 دبي، حيث أطلت بفستان طويل باللون الأزرق الفاخر من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

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