2021/10/13 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه الصهيونية هي المشكلة ولن تكون شريكا في حل عادلأخيرا طلع علينا الدكتور أودي أديب، بعد قضاء محكومية سجن طويلة، بصهيونية "إنسانية" sكانت في زمن سلف، ويراد بعثها؛ يحمل دعوة الانتقال نحو "إعادة نسخ الفكر الاشتراكي الإنساني الذي كان عند نشاة الحركة الصهيونية!"[17].



هكذا وجدت أكذوبة اليسار الصهيوني شقيقة منسية الصهيونية الإنسانية.



والصهيونية، كما خبرها ملايين البشر،من بدايتها لمنتهاها، حركة أمبريالي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليس بالإمكان أبدع مما كان ؟-5 - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليس بالإمكان أبدع مما كان ؟-5 - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).