"لعبة الحبار" يحطم رقما قياسيا ويحقق أعلى عدد مشاهدات على "نتفليكس"

2021/10/13 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نتفليكس المتخصصة بإنتاج وبث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، أن المسلسل الكوري الجنوبي "سكويد غيم" (لعبة الحبار)، حصد أكثر عدد من المشاهدين بين مسلسلاتها الأصلية.

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