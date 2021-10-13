فيسبوك تقرر حظر حركات اجتماعية

2021/10/13 | 11:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير قائمة فيسبوك إلى الجماعات المسلحة، التي تروج للنزاع المسلح.

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