الصحة العراقية تحذر من موجات خطيرة لكورونا

2021/10/13 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تراخياً في الإقبال على اللقاحات من قبل المواطنين، فيما حذرت من موجات خطيرة لفيروس كورونا.وقال عضو الفريق الاعلامي للوزارة ربى فلاح في تصريح متلفز صباح اليوم […]

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