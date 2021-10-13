2021/10/13 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استجابت شعبة الشرطة المجتمعية في محافظة النجف، اليوم الاربعاء، لمناشدة إمرأة تعرضت للتعنيف مع بناتها من قبل زوجها وتم طردهن خارج المنزل بسبب مشاكل عائلية.وأشارت الشرط المجتمعية الى ، حضور المرأة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امرأة تستغيث لإنقاذها من زوجها في النجف..الشرطة تتدخل المركز الخبري الوطني.

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