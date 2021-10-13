2021/10/13 | 11:09 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 | 10:56 صباحاً

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الموارد المائية تعلن المباشرة بنصب منظومات حديثة لإدارة السدود إلكترونياً

أعلنت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، عن الشروع بنصب منظومة تقنيات حديثة لادارة السدود الكترونيا ومراقبة مناسيبها وفتح وغلق البوابات، بينما اطلقت حملة لتطهير انهار وجداول محافظة المثنى، لايصال حصص المياه الى الفلاحين.

وقال معاون مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة ماجد ابراهيم سلمان، إن “الوزارة باشرت تنفيذ اعمال متطورة، من خلال نصب منظومة تقنيات حديثة لادارة السدود، إذ بدأ تطبيقها في سد الموصل مع الاستمرار بأعمال التحشية والادامة للسد” .

واشار سلمان الى “تنفيذ خطة للتحول الى النظام الالكتروني بعمل السدود الاخرى، كسد حديثة وسدة الرمادي، إذ باشرت الملاكات الفنية الاعمال باتجاهين، احدهما فني يتمثل بتطوير نظام السيطرة على فتح وغلق البوابات الكترونيا، عن طريق انظمة مراقبة عن بعد واستشعار وقياس للبيانات، باستخدام تقنية HDS، وذلك لمعرفة ما يدور بشأن مناسيب المياه”.

وأضاف، أن “الاتجاه الاخر يكمن باستدامة المياه، والتأكيد على استمرار العمل وفق خطة مرسومة بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتحديد حصص الخطتين الصيفية والشتوية، وتقدير المساحات المزروعة مع كمية المياه المخزونة، من اجل ضمان استمرار وديمومة المياه في أسوأ الحالات، وكذلك الاستغناء عن بعض المزروعات التي يكون استهلاكها للمياه عاليا، ومنها زراعة الشلب”.

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