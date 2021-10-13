العبادي في أول رد فعل حول الانتخابات: العاقل من يصحح قبل موعد الصبح

2021/10/13 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء، أن ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية اعلان النتائج اضعف الثقة بالانتخابات.وقال العبادي في تغريدة في “تويتر”، إنه “في بداية مظاهرات تشرين ٢٠١٩ كنا اول المطالبين بانتخابات مبكرة نزيهة يشارك بها العراقيون لإعادة … Readmore

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