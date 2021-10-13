انخفاض اسعار النفط وسط مخاوف من ارتفاع اسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند والتضخم في اوروبا

2021/10/13 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم، ويبطئ وتيرة النمو العالمي، ما يحد من الطلب على النفط.كما أثر على الأسعار … Readmore

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