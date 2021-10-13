ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم وفرص التأهل

2021/10/13 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت فترة التوقف الدولي في الشهر

الحالي خوض المنتخبات العربية عدة

مباريات في التصفيات الآسيوية

والإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ووصلت التصفيات الآسيوية لمونديال 2022

في الوقت الحالي إلى المرحل

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