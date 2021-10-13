"عارية" بيكاسو إلى الضوء بعد 118 سنة على اختفائها... بفضل الذكاء الاصطناعي

2021/10/13 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كُشف عن لوحة لامرأة عارية تحت لوحة أخرى رسمها بابلو بيكاسو، من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التصوير المتقدمة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

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