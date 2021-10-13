2021/10/13 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الامنية، اليوم الأربعاء، إنقاذ رجلا من الانتحار قرب الجسر الفرنسي جنوب بغداد.وذكر بيان لنجدة بغداد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ شخص حاول الانتحار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ رجل من محاولة انتحار جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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