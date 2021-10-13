دمشق: لا يوجد رقم نهائي لخسائر سوريا وخسائر النفط والكهرباء بلغت 195 مليار دولار

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

السوري محمد سامر الخليل، اليوم

الأربعاء، عن خسائر الاقتصاد السوري من

الحرب، مشيرا إلى أن خسائر قطاعي النفط

والكهرباء بلغت 195 مليار دولار.

وأفاد الوزير السوري، في

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