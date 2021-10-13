إنفانتينو يبرر توجه الفيفا لتنظيم كأس العالم كل عامين

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

"فيفا"، جياني إنفانتينو، إن تنظيم كأس

العالم كل عامين لن ينال من سحر ومكانة

البطولة.

وصوت مجلس الفيفا في ايار الماضي،

بأغلبية كبيرة لصالح إجراء دراسة جدوى

بشأن إمكا

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