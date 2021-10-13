الصحة الايرانية: اكثر من 12 ألف إصابة و194 وفاة جديدة بكورونا

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم

الطبي الايرانية، الاربعاء، عن تسجيل 12

ألفا و298 إصابة و 194 وفاة جديدة بفيروس

كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة

الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم

تطعيمها لحد ا

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