المفوضية تعيد عد وفرز 140 محطة يدويا وتؤكد استحالة عد 3688 أخرى جدلية

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عد وفرز140 محطة بشكل يدوي، وفقا لما أعلنته مديرية الإجراءات في المفوضية.

وقطعت المفوضية الطريق امام الكتل السياسية المطالبة بإجراء عد وفرز لجميع المحطات التي وقعت فيها إشكاليات وباتت مثار جدل، بتأكيدها استحالة إجراء عد شامل لجميع المحطات قائلة انه من بين 3688 محطة سيتم إجراء عملية العد والفرز اليدوي في 140 محطة فقط، منوهة إلى أن عملية العد والفرز اليدوي ستُحسم خلال أسبوع.

وأكدت مديرية الإجراءات في المفوضية ان النتائج النهائية للاقتراعين العام والخاص ستعلن خلال تسعة أيام، أي بعد الانتهاء من العد والفرز واستقبال الطعون والرد فيها من قبل الهيئة القضائية.

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