2021/10/13 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر ان حراك بعض القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر لمواجهة الكتلة الصدرية، هي محاولات للضغط على التيار لينصاع لمشروع يشابه المشروع الذي بنى حكومة 2010.

وقال القيادي في التيار الصدري عصام حسين إن هذا المشروع يحاول لملمة شتات بعض الكتل التي حصلت على مقاعد برلمانية قليلة جداً كمحاولة ايجاد فرصة سياسية لهم في المرحلة المقبلة..



مبينا أن هذا الحراك لن يؤثر على اغلبية الكتلة الصدرية.

واكد حسين أن الدستور اعطى الحق للكتلة بتشكيل الحكومة المقبلة كونها الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري: حراك بعض القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر لن يؤثر على أغلبية كتلتنا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري: حراك بعض القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر لن يؤثر على أغلبية كتلتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).