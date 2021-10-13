2021/10/13 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل المصادف ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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