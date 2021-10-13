ائتلاف الوطنية يعلن رفضه لنتائج الانتخابات المشوهة

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن ائتلاف الوطنية اليوم الاربعاء ، عن رفضها القاطع لنتائج الانتخابات المشوهة التي اقصت العديد من المرشحين الذين نالوا الثقة الشعبية ومن بينهم مرشحو الائتلاف ، محملين الحكومة ومفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة في ذلك وندعوهم لكشف حالات التزوير والتلاعب والجهات التي تقف خلفها وانصاف القوى الوطنية والمرشحين الاكفاء الذين غُيّبت اصواتهم .

وقال الائتلاف في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، “منذ ان خرجت جموع ابنائنا في بغداد ووسط وجنوب العراق مناديةً بالإصلاح وتصحيح المسار، كان اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة على رأس المطالب الشعبية، وكنا حينها وما نزال داعمين ومساندين لهذا المطلب الحق انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية ومواقفنا المبدئية والثابتة فضلا عما شهدته انتخابات ٢٠١٨ من حالات تزوير لإرادة الناخبين مازلنا ندفع ثمنها حتى اللحظة .

واشار الى انه ” اليوم وبعد اجراء ما يسمى “الانتخابات المبكرة” وضح جلياً لدى الجميع انها لم تختلف عن سابقاتها بل قد تكون اسوأ من حيث الحديث عن شبهات التلاعب والتزوير والتي اشرنا اليها قبل اعلان نتائج الانتخابات، اذ جاءت النتائج التي قيل انها اولية بعيدة عن الواقع في العديد من الدوائر الانتخابية، وهو ما دفع القوى السياسية الى الاعتراض وعدم القبول بها .

واعلن ائتلاف الوطنية ” رفضنا القاطع لتلك النتائج المشوهة التي اقصت العديد من المرشحين الذين نالوا الثقة الشعبية ومن بينهم مرشحو ائتلاف الوطنية، فإننا نحمل الحكومة ومفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة في ذلك وندعوهم لكشف حالات التزوير والتلاعب والجهات التي تقف خلفها وانصاف القوى الوطنية والمرشحين الاكفاء الذين غُيّبت اصواتهم .اخيراًوحذر الائتلاف “من ان الاصرار على النتائج الحالية لن يحقق الغرض المطلوب من اجرائها والمتمثل بإصلاح مسار العملية السياسية وقد يدخل البلد في فوضى وتعقيدات جديدة لا تحمد عقباها “.

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