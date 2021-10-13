أولها مهامها استجواب رئيس الحكومة.. توجه لتشكيل كتلة موحدة من النواب المستقلين

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف المرشح الفائز باسم خشان، اليوم الأربعاء، عن وجود تحرك لتشكيل كتلة موحدة من النواب المستقلين الفائزين في الانتخابات.

وقال خشان، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "سيتم العمل على تشكيل كتلة موحدة من المستقلين داخل مجلس النواب هدفها تشكيل الحكومة أو التوجه إلى المعارضة داخل قبة البرلمان".

وأضاف، أنه "اذا لم نتمكن من تشكيل الحكومة فلن نكون جزءاً من حكومة المحاصصة وسنتجه إلى البرلمان"، مؤكداً أن "عدد أعضاء الكتلة سيمكننا من المحاربة داخل مجلس النواب واستجواب أي مسؤول في الدولة ابتداء من رئيس الوزراء".

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