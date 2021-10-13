تفاصيل لقاء الكاظمي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت نجاح تنفيذ العملية الانتخابية وسير إتمام جميع جوانبها.

وقال إعلام الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الحالي، وسير إتمام جميع جوانبها".

وثمّن الكاظمي بحسب البيان "المشاركة، والتعضيد الذي لقيته الانتخابات العراقية من المراقبين الدوليين، والمنظمة الأممية".

وقدّمت بلاسخارت الكاظمي "التهاني بمناسبة نجاح تنفيذ الانتخابات"، مشيدة بـ"الخطط اللوجستية والأمنية التي وضعتها الحكومة؛ مما كان له الأثر الإيجابي في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح إجرائها".

وجددت بلاسخارت "تأكيدها بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مؤكدة "استمرار الدعم الأممي لعملها؛ من أجل أن تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين".

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