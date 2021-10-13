الدفاع المدني يرفع 73 لغما ضد الأشخاص وحشوات صواريخ بالقرى الحدودية لديالى

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، اليوم الأربعاء، برفع اكثر من 73 لغما ضد الأشخاص وحشوات لصواريخ قاذفة في القرى الحدودية بمحافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بحضور مكتب متفجرات مندلي ووفد من منظمة السلام من اجل الانسان قامت فرق مكافحة المتفجرات برفع مخلفات حربية في قرية السلام وقرية الحزام الحدودية بناحية قزانية بعد الاخبار عليها من قبل مدير الناحية ".

وأضافت ان "الفرق قامت برفع قنبرة هاون عيار 82 ملم وحشوه دافعه لصاروخ قاذفه RBG7 في حين قام مكتب المتفجرات برفع 73 لغم نوع VS ضد الأشخاص"، مشيرة الى انه "تم ايداعها في الغرفة الحصينة بغية إتلافها لاحقاً وحسب السياقات المعمول بها".

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