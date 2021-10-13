الاستخبارات تنفذ عملية لحماية المنتح المحلي ومتابعة المتلاعبين بالأسعار في بغداد

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عملية امنية لحماية المنتح المحلي ومتابعة محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بالأسعار في بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه استناداً لمعلومات استخباراتية لمتابعة ضعاف النفوس من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع وحماية المنتج المحلي، نفذت وكالة الاستخبارات عملية …

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