الكاظمي وبلاسخارت يستعرضان الانتخابات وإتمام جميع جوانبها

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الحالي، وسير إتمام جميع جوانبها.وثمّن رئيس مجلس الوزراء، المشاركة …

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