أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الإثنين المقبل

2021/10/13 | 17:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.وقالت الأمانة العامة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين 18/ 10/ 2021، بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

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