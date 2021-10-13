الكاظمي يلتقي بلاسخارت ويشيد بالمشاركة الدولية في الانتخابات العراقية/ موسع

2021/10/13 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمشاركة الدولية في الانتخابات العراقية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي :" ان الكاظمي التقى اليوم الاربعاء، الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الحالي، وسير اتمام جميع جوانبها".وثمّن رئيس مجلس الوزراء المشاركة، والتعضيد الذي لقيته الانتخابات العراقية من المراقبين الدوليين، والمنظمة الاممية.وقدّمت بلاسخارت للكاظمي التهاني بمناسبة نجاح تنفيذ الانتخابات، واشادت بالخطط اللوجستية والامنية التي وضعتها الحكومة؛ مما كان له الاثر الايجابي في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح اجرائها.وجددت تأكيدها بان بعثة الامم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لاجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة استمرار الدعم الاممي لعملها ، من اجل ان تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن ارادة الناخبين العراقيين./انتهى7

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