بلاسخارت تهنئ الكاظمي بنجاح الانتخابات وتؤكد دعم الامم المتحدة لاجراءات المفوضية

2021/10/13 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأت جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة نجاح تنفيذ الانتخابات، واشادت بالخطط اللوجستية والامنية التي وضعتها الحكومة، مما كان له الاثر الايجابي في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح اجرائها.وجددت بلاسخارت ، خلال لقائها الكاظمي ، تأكيدها بان بعثة الامم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لاجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة استمرار الدعم الاممي لعملها ، من اجل ان تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن ارادة الناخبين العراقيين./ انتهى7

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