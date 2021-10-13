انتخابات العراق.. مقاعد جديدة لـ

2021/10/13 | 17:33 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق، الأربعاء، أن عمليات الفرز منحت "دولة القانون" و"تحالف الفتح "مقاعد جديدة، مؤكدة أن النتائج المعلنة حتى الآن غير نهائية.

وخسرت الكتلة الصدرية أكثر من مقعدين بعد عمليات الفرز الجديدة.

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وقالت مفوضية الانتخابات العراقية إن النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية سيكون بعد 20 يوما.

مقتدى الصدر

هذا وحذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، من أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخر إعلان النتائج سيضر الشعب لا الكتل السياسية، داعيا الجميع إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى "ما لا تحمد عقباه"، فيما دعت ميليشيات الحشد منتسبيها في العراق للالتحاق فورا بمعسكراتهم ومهددة المتخلفين بالفصل.

وهنّأ البيت الأبيض، الحكومة العراقية، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها أُجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد، وأشار إلى أنه بانتظار المصادقة على النتائج.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين: "نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة.



بمجرد المصادقة على النتائج النهائية نأمل أن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسّد إرادة الشعب العراقي".

وبدورها، قالت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين، فيولا فون كرامون، إن "الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد".



وأضافت أن "حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات العراقية".

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