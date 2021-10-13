2021/10/13 | 17:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، منح العراق مليون جرعة من لقاح كورونا.وقال سفير العراق لدى الصين شورش خالد سعيد، في بيان، ان “الحكومة الصينية قررت منح العراق دفعة جديدة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد 19 بواقع مليون جرعة”.واوضح، ان “الشحنة ستصل الى مطار بغداد الدولي يوم غد”، مبينا ان “مجمل المنح الصينية المقدمة للعراق بلغت مليون وسبعمائة وخمسون الف جرعة من اللقاح المعطل لكوفيد 19”.واشار سعيد الى انه “التقى رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين لي كه تشيانغ، الذي اكد استعداد حكومته لدعم العراق وتقديم المساعدات لمواجهة الجائحة”.وأعرب السفير عن “شكر حكومة جمهورية العراق لنظيرتها الصينية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تمنح العراق مليون جرعة من لقاح كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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