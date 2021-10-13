ممثل يثير إعجاب مستخدمي الإنترنت بعد نشره مقطعًا يحاكي فيه النجم الراحل روبن وليامز

2021/10/13 | 22:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الممثل جايمي كوستا تفاعلًا على الإنترنت بعد نشره مقطعًا قلد فيه الممثل الراحل روبن وليامز، إذ أن المقطع يحاكي وليامز في "مورك وميندي"، مسلسل شارك الأخير فيه بين 1978 و1982.

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