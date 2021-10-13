منصة تيك توك تنفي وجود ممثل لها في العراق

2021/10/13 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت منصة تيك توك، اليوم الأربعاء، وجود مكتب رسمي أو حتى موظف يمثلها في العراق ويقوم بإدارة القضايا المتعلقة بالشركة.ونقل مركز الإعلام الرقمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن رئيس العلاقات الحكومية والسياسة العامة/ الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان فرح طوقان تأكيدها عدم وجود أية مكاتب أو موظفين رسميين لشركتهم في العراق".وجدد المركز تأكيده "عدم وجود أي مكتب رسمي للشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي الكبرى في العراق حاليا".

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