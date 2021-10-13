2021/10/13 | 22:16 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 | 07:48 مساءً

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اكمال الاستعدادات لزيارة ذكرى استشهاد الامام العسكري (ع) في سامراء

أعلنت العتبة العسكرية، الأربعاء، إتمام استعدادات السلامة، لإنجاح الزيارة المرتقبة لمرقد الإمامين العسكريين في ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) والتي تصادف الجمعة المقبلة الثامن من ربيع الأول.



وقال رئيس قسم السلامة المهنية في العتبة العسكرية أرشد الغزالي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "العتبة المقدسة أكملت الاستعدادات بالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة صحة صلاح الدين ومحافظتي ذي قار والنجف المتعاونتين معنا وبالإضافة إلى الهيئات التطوعية الطبية من داخل وخارج البلاد وطبابة الحشد الشعبي".



وأضاف الغزالي، أنه "جرى نشر العديد من المفارز الطبية والاسعافات وتجهيزها بالمستلزمات الطبية والأدوية والكوادر وكذلك نشر فرق توعية للزائرين على طول الطرق المؤدية الى مرقد الإمامين العسكريين".



وأشار إلى أن "هناك خطة بديلة للحالات الطارئة، وتم الاستعداد والتنسيق مع مستشفيات خاصة لنقل الحالات المرضية، إن وجدت".

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